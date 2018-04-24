» تأثر تحلية المياه في إسرائيل بعملية سيناء

24 أبريل 2018 - 09:54 م

بسبب إغلاق الحدود.. شركة إسرائيلية تستورد المواد الخام من مصر تعلن تخفيض إنتاجها

تخفيض إنتاج ثاني أكسيد الكربون يضر أيضًا بقطاع الزراعة ومجالات الرعاية الصحية

تحت عنوان: "مكسيما تحذر .. الحرب في سيناء تمس بإمدادات المواد الخام"، قالت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية، إن "شركة (ماكسيما) التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي جورج حوريش، والمتخصصة في إنتاج الغازات من أجل الأغراض الصناعية والطبية، أعلنت أنها تعاني من انخفاض كبير في كميات المواد الخام التي تستخدم في إنتاج ثاني أكسيد الكربون، وهي المواد التي كانت تستوردها الشركة من مصر".

وأضافت: "الأمر يرجع إلى الأحداث الأمنية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء، في إطار الحرب ضد المنظمات الإرهابية المرتبطة بداعش، ومنذ بداية فبراير الماضي، حيث تم إيقاف عملية الاستيراد من مصر بالكامل، ولا يوجد حاليًا أي تاريخ معروف لإعادة فتح قناة الاستيراد تلك"، لافتة أنه "خلال السنوات الأخيرة لم يتم إغلاق الحدود مع مصر لفترة طويلة كما يحدث الآن".

وذكرت أن "الشركة أبلغت زبائنها عن أنها "ستضطر بدءًا من الأيام القادمة إلى تعديل كميات ثاني أكسيد الكربون، التي تقدمها لهم -الزبائن- وذلك في ظل الظروف الراهنة والحدود المغلقة مع مصر، كما سيتم تخفيض إمداد وضخ هذا الغاز بنسبة كبيرة بدءًا من شهر مايو القادم، إلى أن تتحسن الأوضاع".



وأوضحت أنه "في عام 2017 وصلت إيرادات شركة (ماكسيما) الإسرائيلية في مجال إنتاج غاز ثاني أكسيد اكربون حوالي 24 مليون شيكل، أي ما يمثل 12.5 % من مجمل إيراداتها عن إنتاج كل الغازات التي تصنعها،".

وأشارت إلى أنه "في الماضي، اشترت (ماكسيما) معظم موادها الخام من مصنعي (بريكلاز) و(روتم امفيريت)، إلا أنه خلال العام الماضي حدث انخفاض كبير في كميات المواد الخام التي كانت تحصل عليها الشركة من هذين المصنعين، ولهذا اضطرت (ماكسيما) إلى اللجوء لمصر، وزادت من معدل استيراد المواد الخام منها".

وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن "شركة (ماكسيما) مسؤولة عن 80? من إنتاج الغازات في إسرائيل وتستورد كميات كبيرة من المواد الخام من مصر. إلا أن هذه العملية تعطلت بسبب الحرب المصرية ضد داعش سيناء، كما يمكن أن يكون للأمر تأثيره على إنتاج المشروبات الغازية وتحلية المياه في إسرائيل".

وأضافت: "تخفيض الإنتاج بسبب ما يحث في سناء، سيؤثر أيضا على قطاع الزراعة ومجالات الرعاية الصحية، والأخطر هو عواقب ذلك على محطات تحلية المياه الإسرائيلية؛ فهي تستخدم ثاني أكسيد الكربون لإذابة الحجر الجيري وإعادة المعادن للمياه المحلاة".