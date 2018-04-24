بالفيديو.. ليفربول«صلاح» يكتسح روما بخماسية

سجل خماسية ليفربول كلًا من محمد صلاح "هدفين" في الدقائق 35، و45، وروبرتو فرمينيو "هدفين" 61، و68، وساديو ماني في الدقيقة 56، فيما سجل هدفين روما كلًا من إيدين دجيكو في الدقيقة 81، ودييجو بيروتي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وبات روما في حاجة للفوز على ملعبه "أولمبيكو" بثلاثية نظيفة، في مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل، من أجل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

ويدين ليفربول في هذا الفوز بالفضل للدوري المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين وصنع آخرين، ليقترب من الإطاحة بفريقه السابق خارج البطولة.

وبات صلاح أولا لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في بطولة أوروبية واحدة خلال موسم واحد.

ووصل صلاح بهدفيه في مباراة اليوم إلى 10 أهداف، ليصبح أول لاعب إفريقي يسجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ المسابقة القارية، كما بات أيضًا أكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في دوري الأبطال برصيد 13 هدف.