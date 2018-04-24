  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:07 ص
بحث متقدم
صلاح

10 أرقام قياسية لـ"صلاح" عقب مواجهة روما

طقس

الأرصاد تكشف سر التغيير المفاجئ للطقس ومتى ينتهي

أحمد فتحي سرور

ماذا قال فتحي سرور بشأن دفاعه عن الإخوان و"أبوتريكة"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أهداف محمد صلاح

ليفربول

بالفيديو.. ليفربول«صلاح» يكتسح روما بخماسية

رجل الأعمال الإسرائيلي جورج حوريش

تأثر تحلية المياه في إسرائيل بعملية سيناء

قصب السكر

قصب السكر يلحق بالأزر.. و«الفلاحين»: سياسة دولة

طائرة مصر للطيران

«مصر للطيران» تمنع إذاعة دعاء السفر

القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»

على الإخوان اعتزال السياسة.. وحل التنظيم الدولي

المستشار هشام جنينة

تصريحان يكتبان نهاية مأساوية لـ«جنينة»

الأمم المتحدة تتمسك بمصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تتمسك بمصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة»

#

"الخارجية" تهاجم "اليونسكو" لاعتزامها تكريم "شوكان"

#

أمريكا تطالب روسيا بالامتناع عن الفيتو لحماية سوريا

#

أمريكا تلغي مصطلح «الأراضي المحتلة» في فلسطين

أكدت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، التمسك باستخدام بمصطلح "الأراضي المحتلة"، لدى الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967.
جاء ذلك في أول تعليق رسمي للمنظمة الأممية عقب صدور تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن حقوق الإنسان في العالم لعام 2017، يوم الجمعة الماضي، تغافل عن استخدام المصطلح.
وقال "استيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لصحفيين: "لقد اطلعنا على التقرير الأمريكي، ونحن مستمرون في استخدام مصطلحاتنا السابقة كما هي".
واستخدم التقرير المشار إليه أسماء "إسرائيل"، و"مرتفعات الجولان"، و"الضفة الغربية وغزة"، بدلًا من مصطلح "الأراضي المحتلة"، رغم استخدامه في تقاريرها السنوية السابقة، منذ عام 1999. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل جديدة عن هدية السعودية لـ"أبو مكة"
» «جلال» يعلن قائمة الزمالك للقمة 116
» تعليق صادم لـ"كلوب" على نتيجة مباراة روما
» حيلة جديدة من إثيوبيا لتمويل «سد النهضة»
» خبير يُفجر مفاجأة جديدة عن "الحوت الأزرق"
» أستاذ هندسة يكشف سر سقوط عقارات الإسكندرية
» مصر توافق على إدخال جثمان "البطش" إلى غزة
» هل يحضر السيسي مفاجأة لنا مثل السادات ؟
» صدمة شعبية من أداء البرلمان
» رد فعل أزهري على منع إذاعة دعاء السفر عبر مصر للطيران
» شاهد.. الهدف الثاني لـ«صلاح» في روما

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون