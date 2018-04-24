» مصر توافق على إدخال جثمان "البطش" إلى غزة

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البطش

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أعلن سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، الثلاثاء، موافقة السلطات المصرية على إدخال جثمان الشهيد، فادي البطش، إلى قطاع غزة.
وأوضح السفير، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن التنسيق جار حاليًا مع سفارة بلاده لدى ماليزيا لتنسيق نقل جثمان الشهيد من ماليزيا إلى مطار القاهرة، عبر الخطوط السعودية، قبل نقله بريًا إلى القطاع.
وأثنى "اللوح" على تعاون السلطات المصرية رفيعة المستوى في تسريع إنهاء الإجراءات اللازمة.
ونقل بيان السفارة تعزية السفير أسرة "البطش"، في اتصال هاتفي مع زوجته.
واغتيل الباحث الفلسطيني في علوم الطاقة، السبت الماضي، أثناء مغادرة منزله متوجهًا لأداء صلاة الفجر، في أحد ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، حتى اليوم، اتهمت عائلة البطش الموساد الإسرائيلي بالتورط فيها، كما اتهمت السلطات الماليزية كذلك "دولة شرق أوسطية معنية بتدمير كفاءات الشعب الفلسطيني"، مؤكدة استمرار التحقيقات.

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