» أستاذ هندسة يكشف سر سقوط عقارات الإسكندرية

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أسامة حمدي، أستذ هندسة الإنشاءات بجمعة عين شمس، أن السبب في انهيار بعض العقارات وخاصة في الإسكندرية، يعود لشقين أحدهما العقارات القديمة التى لا يحدث لها صيانة نتيجة لخلل بين المالك والمستأجر، والأخر الخلل في التصميم والتنفيذ أو ضبط جودة المواد والذي قد يؤدي لإنهيار عقار حديث.
وأضاف "حمدي"، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن العمر الافتراضي للعقار أثناء تصميمه هو 100 عام، موضحًا أن الصيانة الدورية للعقار هو الضمانة لتحقيق ذلك.
وأشار أستاذ الهندسة إلى أن قانون البناء ينظم هذا الأمر بما يسمى اتحاد الشاغرين، والمنوط به تقرير أعمال الصيانة بشكل دوري.

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