الأرصاد تكشف سر التغيير المفاجئ للطقس ومتى ينتهي

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن مصر تمر بموجة طقس سيئ قد تصل إلى مرحلة السيول في بعض مناطق سيناء، مشيرا إلى أن هذه الموجة من المتوقع أن تنتهي يوم الخميس القادم.
وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضاءية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة سجلت من 25 الى 27، موضحا أن تقلبات جوية وأمطار غزيرة من اليوم تستمر حتى الخميس.
وأضاف أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مناشدا المواطنين بعدم التواجد في أماكن السيول، وتطبيق تعليمات المرور بكل دقة خاصة أثناء انخفاض الرؤية.
وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل.

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