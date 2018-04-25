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10 أرقام قياسية لـ"صلاح" عقب مواجهة روما

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ـ متابعات

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4 أرقام قياسية جديدة لـ«صلاح»

حقق النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، 10 أرقام بعد مباراة فريقه أمام روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت بفوز فريقه بخمسة أهداف لهدفين سجل منها صلاح ثنائية.
وجاءت الأرقام على النحو التالي: 

1ـ صلاح أصبح أول لاعب مصري يشارك في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
2ـ صلاح اللاعب التاسع من قارة إفريقيا يسجل في نصف النهائي، والأول منذ المغربي مهدي بن عطية مع بايرن ميونيخ في 12 مايو/ أيار 2015.
3ـ أصبح صلاح أول إفريقي يسجل 10 أهداف في نفس الموسم لدوري الأبطال متخطيًا الكاميروني صامويل إيتو.
4ـ صلاح سجل في كل المباريات التي شارك بها منذ البداية مع ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم، متساويًا مع ستيفن جيرارد، ولا يوجد لاعب سجل أكثر منه في مباريات متتالية للفريق الإنجليزي.
5ـ صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.
6ـ وصل صلاح إلى 43 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم الهولندي فان نيستلروي برصيد 44 هدفًا، كأكثر لاعب من "البريمرليغ" يسجل أهدافًا في موسم واحد 2002-2003.
7ـ صلاح سجل حتى الآن 43 هدفًا هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى (إنجلترا- إسبانيا- إيطاليا – ألمانيا – فرنسا).
8ـ نجح صلاح في معادلة رقم أسطورة فريقه وهدافه التاريخي، إيان راش بالتسجيل في 33 مباراة مختلفة، وهو ما حققه راش موسم 1982-1983.
9ـ صلاح أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري الأبطال برصيد 13 هدفًا، بقمصان ليفربول وروما وبازل السويسري محطمًا رقم الجزائري المعتزل رابح ماجر (12 هدفًا) مع بورتو البرتغالي بين عامي 1986 و1991.
10ـ بات صلاح اللاعب رقم 14 في تاريخ دوري الأبطال يسجل 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد، بعد ديل بييرو وريفالدو وجاردل وراؤول غونزاليس وفان نيستلروي وإنزاجي وكاكا وميسي وماريو غوميز وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وزلاتان إبراهيموفيتش ونيمار.

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