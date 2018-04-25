10 أرقام قياسية لـ"صلاح" عقب مواجهة روما

4ـ صلاح سجل في كل المباريات التي شارك بها منذ البداية مع ليفربول

في دوري الأبطال هذا الموسم، متساويًا مع ستيفن جيرارد، ولا يوجد لاعب سجل أكثر منه

في مباريات متتالية للفريق الإنجليزي.