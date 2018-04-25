» تعليق صادم لـ"كلوب" على نتيجة مباراة روما

25 أبريل 2018 - 12:30 ص

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنها خيبة أمل بالنسبة لفريقه دخول هدفين بمرماه في ذهاب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه روما الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين.



وفي تصريح صحفي، الثلاثاء، أكد كلوب "إنها خيبة أمل بالنسبة لنا أن نتلقى هدفين على ملعبنا ووسط جمهورنا رغم الفوز الذي حققناه بخماسية، ورغم ذلك سنستعد لموقعة الإياب وسنلعب بطريقة جيدة لأنها ستكون مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين".



وأضاف قدمنا أداءً مثاليًا أمام روما واعتمدنا على السرعة والتمريرات الحاسمة، وسببنا للمنافس العديد من المشاكل ونجحنا في تسجيل خمسة أهداف، ورغم دخول هدفين في مرمانا إلا أننا سنحاول كتابة المجد بالتأهل للنهائي".



وأوضح كلوب "ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء لم تكن صحيحة، فمن وجهة نظري أن موقعه في أرضية الملعب غير صحيحة".



واختتم كلوب تصريحاته بالقول "أناشد الجماهير أن تؤازرنا في لقاء ستوك سيتي بالدوري الإنجليزي، حتى نحقق الفوز ونضمن البقاء ضمن الأربعة الكبار".

