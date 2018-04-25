ترامب يتهم الديمقراطيين بعرقلة هذا الأمر

25 أبريل 2018 - 12:45 ص

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بعرقلة تعيين روني جاكسون وزيرا لشؤون لقدماء المحاربين.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال ترامب إنه توجد "عراقيل حقيقية" قد تحول دون تصويت الكونغرس لصالح مرشحه جاكسون.



وأضاف أنه توجد مزاعم بشأن إفراط جاكسون (الطبيب الخاص لترامب) في شرب الكحول في مقر عمله بالبيت الأبيض.



وكان من المنتظر أن تعقد لجنة شؤون المحاربين القدامى في مجلس الشيوخ، الأربعاء، جلسة استماع لجاكسون، لكن تم تأجيلها حتى إشعار آخر.



وأشاد ترامب بجاكسون قائلا إنه "من أرقى الناس الذين التقيتهم".



واتهم ترامب (الجمهوري) الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بـ"شن هجوم غير عادل على سجل جاكسون".



وتابع أن الديمقراطيين "بعد أن فشلوا في عرقلة ترشيح مايك بومبيو وزيرا للخارجية، يطاردون الآن الدكتور جاكسون".



وألمح إلى إمكانية سحب الترشيح بقوله: "لا أريد أن أضع الرجل في هذا الموقف".



لكنه استدرك قائلا: "القرار يعود إليه، ولا يمكنني اتخاذ قرار كهذا".



وقبيل تصريح ترامب أصدر البيت الأبيض بيانا، الثلاثاء، يعلن فيه استمراره في دعم جاكسون.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوكان جيدلي، إن "سجل الأميرال جاكسون قوي، ويتمتع بقيادة قوية، وهذا ما نحتاجه بالضبط في وزارة قدماء المحاربين، لضمان حصول محاربينا على المزايا التي يستحقونها".

