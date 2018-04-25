» تفاصيل جديدة عن هدية السعودية لـ"أبو مكة"

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محمد صلاح

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وجه فهد الروقى، نائب رئيس المجلس البلدى بمدينة مكة المكرمة، التحية لشعب مصر العظيم، مؤكدا صحة الأخبار التى تداولت إهداء محمد صلاح لقطعة أرض بالمملكة العربية السعودية، قائلا، أؤكد أن الهدية من صاحب السمو الملكى، الملك محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للاعب العربى الأصيل، محمد صلاح "أبو مكة". 
وأضاف "الروقى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامى أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، محمد صلاح بقيمه وأخلاقه العربية والإسلامية، فخر لنا جميعا، وقدوة للشباب العربى، مشيرا إلى أن قطعة الأرض بمنطقة مكة، وسيتم الاتفاق مع اللاعب محمد صلاح على كيفية الاستفادة منها، ما بين مشروع باسم "القدوة" برعاية أمير مكة خالد الفيصل، أو صرف قيمتها للاعب، أو أن يسكن بها، أو ترك الحرية للاعب لتحديد كيفية الاستفادة منها كيفما يشاء.
وأردف قائلاً: سيتم تحديد موقع قطعة الأرض، فور الاتفاق مع محمد صلاح على كيفية استغلالها، ومن الممكن إقامة مشروع "قدوة" ليكون وجهة الشباب العربى والإسلامى الذين مثلوا أمتنا، معتبرا محمد صلاح أهم قدوة فى العالم العربى والإسلامى بمجال الرياضة، مؤكدا أن محمد صلاح أفضل داعية للعالم العربى، وناشرًا حقيقيًا لتعاليم الإسلام السمحة القائمة على التسامح، ويعكس الصورة الحقيقية للإسلام والعرب، وأنهم أمة سلام وليس أمة أحزاب وإرهاب.

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