  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:38 ص
بحث متقدم
صلاح

10 أرقام قياسية لـ"صلاح" عقب مواجهة روما

طقس

الأرصاد تكشف سر التغيير المفاجئ للطقس ومتى ينتهي

أحمد فتحي سرور

ماذا قال فتحي سرور بشأن دفاعه عن الإخوان و"أبوتريكة"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أهداف محمد صلاح

ليفربول

بالفيديو.. ليفربول«صلاح» يكتسح روما بخماسية

رجل الأعمال الإسرائيلي جورج حوريش

تأثر تحلية المياه في إسرائيل بعملية سيناء

قصب السكر

قصب السكر يلحق بالأزر.. و«الفلاحين»: سياسة دولة

طائرة مصر للطيران

«مصر للطيران» تمنع إذاعة دعاء السفر

القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»

على الإخوان اعتزال السياسة.. وحل التنظيم الدولي

المستشار هشام جنينة

تصريحان يكتبان نهاية مأساوية لـ«جنينة»

ترامب وماكرون يرغبان في اتفاق جديد مع إيران

عرب وعالم

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول مؤتمر دولي يجمع إسرائيل وإيران وسوريا‎

#

ترامب يعلق على "قبلة" جمعته بامرأة

#

ترامب يكشف حقيقة "قبلة المصعد"

#

وفد "حماس" يواصل مشاوراته بالقاهرة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق «جديد» مع إيران، يحل مكان الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ولم يفصح الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي عن معالم ونطاق هذه المفاوضات الجديدة التي يرغبان فيها، والتي من المؤكد أنها ستواجه بمعارضة شديدة من قبل طهران.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب في البيت الأبيض «يمكنني أن أقول إننا عقدنا محادثات صريحة جدا حول هذا (الموضوع)، فقط نحن الاثنين».
وأضاف «نأمل اعتبارا من الآن العمل على اتفاق جديد مع إيران»، مشيرا إلى احتمال ان يقوم ترامب بتنفيذ وعده الانتخابي ب«تمزيق» الاتفاق الهادف إلى منع ايران من امتلاك القنبلة الذرية.
وتابع ماكرون «لا يمكن تمزيق اتفاقية من دون تحديد أي أفق لما بعد ذلك، سنعمل على اتفاق جديد اوسع» مؤكداً استعداده لمعالجة «جميع المسائل في المنطقة» بما في ذلك سوريا والأنشطة البالستية لطهران.
وحدد ترامب تاريخ 12 مايو موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن الاتفاق، بعد ان دعا الدول الأوروبية إلى العمل على تشديد القيود الواردة فيه.
وقال «أعتقد أنه ستكون لدينا فرصة عظيمة للعمل على اتفاق اكبر، ربما»، مشددا على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون مبنيا على «أسس متينة».
واعتبر الرئيس الأمريكي ايضا أن «هذا الاتفاق (يستند) إلى أسس متضعضعة. انه اتفاق سيء»، مضيفا «سنرى ماذا سيحصل في 12» مايو.
وردا على سؤال عما اذا كان يدفع من أجل ابرام اتفاق جديد أو اضافة اتفاق، قال ماكرون «أنا لا أقول اننا ننتقل من اتفاق إلى آخر».
وأوضح الرئيس الفرنسي أن اتفاقا جديدا يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر اضافية هي برنامج طهران الصاروخي البالستي، النفوذ الايراني في الشرق الاوسط، وما سيحصل بعد عام 2025 المحدد في الاتفاق الحالي الذي ستتمكن بعده ايران من استئناف جزء من برنامجها النووي بشكل تدريجي.
واعتبر ماكرون أن الاتفاق الذي أبرم عام 2015 هو «الركيزة الأولى» لاتفاق أوسع محتمل.
-احتضان ومصافحات- وخلال الايام الاخيرة، دافعت روسيا والصين وبريطانيا عن الاتفاق ما يشكل دعما قويا لماكرون، الذي جدد التاكيد الاحد أنه «لا توجد خطة بديلة» لمنع إيران من صنع القنبلة.
وبذل ماكرون، اول رئيس اجنبي يقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب، اقصى ما في وسعه لإقامة علاقات وثيقة مع نظيره الذي تعارض رؤيته للعالم تماما رؤيته الشخصية.
وضاعف الرجلان، والفارق بينهما اكثر من 30 عاما، المصافحات ومؤشرات الصداقة منذ وصول ماكرون الاثنين إلى واشنطن.
واعلن الاليزيه ان الرجلين تحدثا خلال العشاء الاثنين عن الوضع الاقتصادي الامريكي و«استطلاعات الراي حول رئاسة ترامب والتحضير لانتخابات منتصف الولاية» في تشرين الثاني/وفمبر. كما شمل النقاش نقاطا أخرى مثل تنظيم الإنترنت ومكافحة التطرف والارهاب.
لكنهما تطرقا ايضا إلى نقاط الاحتكاك مثل الرسوم الجمركية التي يريد ترامب فرضها على شركائه وتتعلق بالفولاذ والالمنيوم.
وامام نظيره الفرنسي، اعرب الرئيس الامريكي عن اسفه لوجود الاتحاد الاوروبي كمحاور حول القضايا الاقتصادية.
وقال في هذا الصدد ان «مسألة التجارة مع فرنسا معقدة بسبب وجود الاتحاد الأوروبي، افضل التفاوض فقط مع فرنسا».
وأضاف ان «الاتحاد الأوروبي يعاملنا بقساوة شديدة. لديهم حواجز جمركية غير مقبولة».
وقال ترامب الثلاثاء ان ماكرون «سيكون رئيسا عظيما لفرنسا وهذا ما توقعته».
-مشهد مفاجئ في المكتب البيضوي- وبعد المؤتمر الصحافي المشترك توجه ماكرون وزوجته لتناول الغداء مع نائب الرئيس مايك بنس وجون سوليفان، القائم بأعمال وزير الخارجية، على ان يحضرا بعد ذلك حفلا في مقبرة أرلينغتون العسكرية.
وفي المساء، ستجمع وليمة فخمة على شرف ماكرون الكثير من المدعوين إلى البيت الابيض الذي تم تزيينه لهذه المناسبة بغابة من فروع ازهار شجر الكرز.
ويتم التركيز اعلاميا بشكل واسع النطاق على قائمة الطعام والاطباق المتنوعة.
وتخلل اليوم الثاني من الزيارة الرئاسية الفرنسية مشهد غريب عندما اقدم ترامب امام الصحافيين الحاضرين في المكتب البيضوي على ازالة قشرة الراس من على كتف ضيفه.
وقال ترامب بينما كان يزيل اثار قشرة الرأس عن سترة ماكرون السوداء اللون «لدينا علاقة مميزة للغاية فضلا عن انني سأزيل هذه القشرة القليلة».
وأضاف مبتسما «يجب أن تكون خالية من العيوب» في ما بدا الاحراج على ماكرون واضح

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق نارى لـ"أبوتريكة" على تألق "صلاح"
» تفاصيل جديدة عن هدية السعودية لـ"أبو مكة"
» «جلال» يعلن قائمة الزمالك للقمة 116
» تعليق صادم لـ"كلوب" على نتيجة مباراة روما
» حيلة جديدة من إثيوبيا لتمويل «سد النهضة»
» خبير يُفجر مفاجأة جديدة عن "الحوت الأزرق"
» أستاذ هندسة يكشف سر سقوط عقارات الإسكندرية
» هل يحضر السيسي مفاجأة لنا مثل السادات ؟
» صدمة شعبية من أداء البرلمان
» رد فعل أزهري على منع إذاعة دعاء السفر عبر مصر للطيران
» مصر توافق على إدخال جثمان "البطش" إلى غزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون