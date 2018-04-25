صدمة الغيطي بعد هتاف الجماهير أثناء تكريمه: أبو تريكة

25 أبريل 2018 - 06:27 ص

تعرض الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - لموقف محرج أثناء تكريمه بأكاديمية أكتوبر ، حيث تفاجأ بجميع طلاب الأكاديمية يهتفون باسم "أبو تريكة" .



وأخرج "الغيطي" لسانه ، ثم ذهب للمايكرفون وهتف معهم "أبو تريكة" ثم غير الهتاف لـ"محمد صلاح" ، وطلب الكلمة من الجمهور وأخبرهم أنه يحبهم بشدة ووجه لهم عدة نصائح للنجاح في حياتهم ، وأنهى كلمته بالهتاف مرة أخرى لمحمد صلاح ، لكن الجمهور عاود الهتاف لـ"أبو تريكة" بعد انتهاء كلمة الغيطي .



وعرض "الغيطي" هذا الفيديو في برنامجه ، موجهًا شتائم قاسية لأبو تريكة واصفًا إياه بـ"إرهابي القلوب".



الفيديو:





