  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:57 ص
بحث متقدم
مرسي وفتحي سرور

فتحي سرور: قمت بطرد "مرسي" قبل ذلك .. ثم قام واعتذر لي

صلاح

ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

الغيطي

صدمة الغيطي بعد هتاف الجماهير أثناء تكريمه: أبو تريكة

صلاح

لن تصدق ما قاله أسطورة ليفربول لقناة تلفزيونية عن صلاح

صلاح

10 أرقام قياسية لـ"صلاح" عقب مواجهة روما

طقس

الأرصاد تكشف سر التغيير المفاجئ للطقس ومتى ينتهي

أحمد فتحي سرور

ماذا قال فتحي سرور بشأن دفاعه عن الإخوان و"أبوتريكة"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أهداف محمد صلاح

ليفربول

بالفيديو.. ليفربول«صلاح» يكتسح روما بخماسية

رجل الأعمال الإسرائيلي جورج حوريش

تأثر تحلية المياه في إسرائيل بعملية سيناء

ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رويترز: عزف منفرد من صلاح يقود ليفربول للفوز‎

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام روما

#

تصريح صادم من "فاروق الباز" عن سد النهضة

#

برشلونة يهاجم روما بـ«ميسي» و«سواريز»

محمد صلاح

دي روسي

أشاد دانييلي دي روسي - قائد فريق روما - بمستوى النجم المصري محمد صلاح - لاعب ليفربول - وذلك في أعقاب مباراة الفريقين أمس والتي انتهت بخسارة روما بخماسية مقابل هدفين .

وقال "دي روسي" في تصريحات عقب المباراة : "أنا سعيد لمحمد صلاح رغم أنه كلفنا الكثير .. الكل يعرف أنه شخص رائع ولاعب كبير .. لقد تطور بشدة في المنطقة الهجومية وأصبح في قمة الحسم هناك".

وأضاف: "ليفربول فاز علينا بتكتيك قديم جدًا .. لقد لعبوا كرات خلف ظهرنا ووصلوا لمرمانا .. ولكن رغم كل شيء سنحاول تكرار ما فعلناه في الدور الماضي ضد برشلونة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» حملة ضد الغلاء بالمغرب والجزائر وتونس تثير الجدل بسبب تزامنها
» هجوم على قاعدة حميميم الروسية .. وموسكو توضح
» شاهد .. الدعابة التي قالها ترامب لزوجة ماكرون فانفجرت ضحكا
» أوين: هل هناك لاعب في العالم جيد مثل صلاح؟
» شاهد .. سعودي ينقذ طفلة من السقوط من الدور الثالث
» فندي: لهذه الأسباب أتعجب من مسمى "ائتلاف دعم مصر"
» رويترز: عزف منفرد من صلاح يقود ليفربول للفوز‎
» تعليق نارى لـ"أبوتريكة" على تألق "صلاح"
» تفاصيل جديدة عن هدية السعودية لـ"أبو مكة"
» «جلال» يعلن قائمة الزمالك للقمة 116
» تعليق صادم لـ"كلوب" على نتيجة مباراة روما

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون