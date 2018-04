» شاهد .. الدعابة التي قالها ترامب لزوجة ماكرون فانفجرت ضحكا

اصطحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون و زوجته بالإضافة لميلانيا في جولة بالمكتب البيضاوي ، معطيًا لهما لمحة سريعة عن تاريخ هذا المكان



وفي الوقت الذي شرع فيه ترمب يعطي بعض المعلومات عن أهمية هذا المكتب وعراقته، سألته بريجيت ماكرون، مشيرة إلى الهاتف: "ومن هنا تهاتفنا؟".

فما كان من الرئيس الأميركي إلا أن رد ممازحاً بدوره: "نعم من هنا أهاتف زوجك، كما أهاتفه أيضاً بواسطة هذا الجهاز. وهو آمن، فدعيني أريك إياه". وبدأ الجميع بالضحك.

يذكر أنه بعد زيارة البيت الأبيض، أقام الرئيس الأميركي مأدبة فاخرة في ماونت فيرنون على شرف نظيره الفرنسي في أول يوم من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، ليردّ له دعوة العشاء في برج إيفل في 13 تموز/يوليو الماضي.

ووصل الزوجان ترمب وماكرون على متن مروحية حطت أمام الدارة الشهيرة، التي كانت مقرّ جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة.

À la Maison Blanche. Inside the @WhiteHouse.

To see more : https://t.co/vnRZdpI83t pic.twitter.com/7Fu2pmfPVG