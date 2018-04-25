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حبس 4 استولوا على 101 ألف جنيه بالقوة من مندوب ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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اقتحام

النيل

إيرادات

مواد غذائية

شركة

أمر المستشار عماد على المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بحبس 4 أشخاص بتهمة اقتحام شركة مواد غذائية واستولوا على 101 ألف جنيه بالقوة.

 تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف بلاغًا من" حازم عبد الستار" أمين خزنة بشركة مبيعات للمواد الغذائية بقيام مجهولين ملثمين باقتحام مقر الشركة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل أثناء قيامه بحصر إيرادات البيع بالخزينة تمهيدًا لتوريدها للبنك واستولوا منه على مبلغ مالي وفروا هاربين.

كشفت تحريات اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب مبيعات بالشركة يدعى "عبدالرحمن .ش.ع " وأصدقائه من خارج الشرك "ع.ع " و "خ.ع.س" و"أ.م.س" .

وتبين أن المتهم الأول والثاني بحوزتهما 101 ألف و230 جنيهًا من متحصلات السرقة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأن المتهم الأول مندوب المبيعات نظرًا لعمله بمقر الشركة وعلمه باحتفاظ أمين الخزينة بإيرادات متحصلات البيع من كل أسبوع خطط مع زملائه للاستيلاء عليها باستخدام أسلحة بيضاء قبل توريدها للبنك وتحرر محضر بالواقعة.

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