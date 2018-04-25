3 جوائز لجامعة بني سويف للتوصل لعلاج سرطان الرئة

25 أبريل 2018 - 08:16 ص

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن حصول الفريق البحثي المكون الدكتورة هبة فاروق سالم عبدالله عميد كلية الصيدلة ود. أميرة مراد حسين أبويوسف و.د. محمد عبدالله حمزاوي والدكتور سامح عبدالمنعم المدرس المساعد بكلية الصيدلة على ثلاثة جوائز عالمية عن اختراع استخدام تقنيات النانو لتوصيل دواء التيموزولوميد موضعيا عن طريق الاستنشاق لعلاج سرطان الرئة.



وأوضح رئيس الجامعة أن الجوائز التي حصل عليها الفريق البحثي هي الميدالية الفضية في مسابقة معرض جنيف الدولي للابتكار والذي تم عقده بجنيف، ووسام الاستحقاق من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية والدبلومة الفخرية من جامعة سيبيو الرومانية.



وأضاف أن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم والمساندة من قبل الجامعة، حيث يشاركون في رفع اسم الجامعة والوطن في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم النشر العلمي للبحوث وتسجيل براءات الاختراع، ودعم الاستفـــــــادة مــن الخبرات المحلية والأجنبية، واستكشاف الأفكار الجديدة ورعاية أصحابها وتوفير البيئة المناسبة لهم