فتحي سرور: قمت بطرد "مرسي" قبل ذلك .. ثم قام واعتذر لي

25 أبريل 2018 - 08:54 ص

دافع الدكتور أحمد فتحي سرور عن تصدره للدفاع عن بعض المتهمين في قضايا الإخوان ، مؤكدًا أنه لم يترافع عن أعضاء في الجماعة وإنما عن أشخاص تم التحفظ على أموالهم رغم عدم وجود دليل واضح بانتمائهم للإخوان .



وقال "سرور" في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة إنه لا علاقة له بالجماعة ويرفض الدفاع عن الأشخاص الخطرين فيها مثل الرئيس الأسبق مرسي ، مؤكدًا على حق أي محامي آخر في قبول الترافع .



وأضاف: "أنا لا أعرف من هو أبو تريكة من الأساس وذات مرة دعاني الدكتور عبد الأحد جمال الدين لمباراة للأهلي والزمالك ويومها سألته : من الفريق الذي يرتدي الأبيض؟ هل هو الأهلي؟".



وتابع: "أما البعض الذين يتداولون مقاطع فيديو تجمعني بمرسي حين كان عضوًا في البرلمان .. هم يقولون إنني كنت أمازحه فليرجعوا لمضابط مجلس الشعب سيجدون أنني طلبت التصويت لطرده وقام في النهاية واعتذر".



الفيديو:





