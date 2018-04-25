أسعار الدولار اليوم في البنوك

25 أبريل 2018 - 09:09 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 أبريل في البنوك.

وسجل في بنك القاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، بينما استقر سعره في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.