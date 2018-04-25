طقس اليوم متقلب والعظمى تسجل 35 درجة

25 أبريل 2018 - 09:13 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم، الأربعاء 25 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس غير المستقرة، اليوم الأربعاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، في حين يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 25

وسط الدلتا 16 25

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 23

مطروح 12 22

السلوم 13 21

سيوة 15 26

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

العريش 12 23

رفح 13 24

الإسماعيلية 14 25

السويس 15 25

رأس سدر 15 24

نخل 09 22

نويبع 20 25

طابا 13 22

كاترين 07 17

الطور 19 23

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 18 28

مرسى علم 19 29

الفيوم 16 25

بنى سويف 16 25

المنيا 15 25

أسيوط 16 26

سوهاج 16 28

قنا 20 30

الأقصر 18 31

أسوان 20 31

أبوسمبل 18 32

الوادي الجديد 16 31

شلاتين 22 30

أبو رماد 21 29

راس حدربة 20 28

حلايب 20 28