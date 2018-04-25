مفاجآت بقائمة الزمالك استعدادًا للأهلي

محمد عبد الحارس
أعلن خالد جلال المدير الفني، لنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادًا لملاقاة الأهلي غدًا الخميس ضمن ختام منافسات الدوري الممتاز.
وضمت قائمة كلا من:
محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح في حراسة المرمى.
حمدي النقاز - محمود حمدى الونش - إسلام جمال -محمود علاء - أحمد فتوح في خط الدفاع.
محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى "دونجا" - معروف يوسف - عبد الله جمعة- محمد عنتر - -أحمد مدبولي - أيمن حفني - طارق حامد في خط الوسط.
كاسونجو - يوسف أوباما - باسم مرسي خط الهجوم.
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