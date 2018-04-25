  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

خبير عسكري :"العملية الشاملة " تشمل كافة أرجاء مصر

البيان رقم 20 لنتائج العملية الشاملة بسيناء

صلاح

شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن محمد صلاح؟

الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

صلاح

هذا ما يهمس به المدربون في إسبانيا حول "محمد صلاح"

مرسي وفتحي سرور

فتحي سرور: قمت بطرد "مرسي" قبل ذلك .. ثم قام واعتذر لي

صلاح

ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

مفاجآت بقائمة الزمالك استعدادًا للأهلي

الرياضة

خالد جلال
خالد جلال

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادًا للأهلي

#

"جلال" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للمقاولون

#

الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي

#

قائمة الاتحاد استعدادًا لمواجهة الزمالك

الدوري

المصرى

سموحة

المربع الذهبي

أعلن خالد جلال المدير الفني، لنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادًا لملاقاة الأهلي غدًا الخميس ضمن ختام منافسات الدوري الممتاز.  

وضمت قائمة كلا من:

محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح في حراسة المرمى.

حمدي النقاز -  محمود حمدى الونش  - إسلام جمال -محمود علاء - أحمد فتوح في خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى "دونجا" - معروف يوسف - عبد الله جمعة- محمد عنتر - -أحمد مدبولي - أيمن حفني - طارق حامد في خط الوسط.

كاسونجو  - يوسف أوباما - باسم مرسي خط الهجوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يد الزمالك تدعم مستشفى 57357
» مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق
» فيديو مبكى.. رجل يتوفي وهو ساجد فى الصلاة
» البرادعى ينشر صورته مع "ميركل": "مواقفها ثابتة وإنسانية"
» أسماء الحكام فى ختام مباريات الدورى
» زرع عضو ذكري لجندي من متوفى فى 14 ساعة
» منافسة شرسة بين سموحة والمصري نحو المربع الذهبي
» حملة ضد الغلاء بالمغرب والجزائر وتونس تثير الجدل بسبب تزامنها
» هجوم على قاعدة حميميم الروسية .. وموسكو توضح
» شاهد .. الدعابة التي قالها ترامب لزوجة ماكرون فانفجرت ضحكا
» أوين: هل هناك لاعب في العالم جيد مثل صلاح؟

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون