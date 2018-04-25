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أمين:

المركزى يتجاهل دعوة الرئيس بتوفير قروض المشروعات الصغيرة

الحياة السياسية

محمد أمين
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البطالة

البنك المركزي

القروض

محمد أمين

طالب محمد أمين، الكاتب الصحفى، القائمين على المنظومة الاقتصادية بضرورة مراجعة مبادرة البنك المركزى التى أطلقها منذ شهور بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظرًا لأن بعض البنوك التى تتبع هذه المبادرة تقوم بعرقلة الإجراءات فى تسليم الشباب الراغبين فى الحصول على قروض للتمويل.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "عاوز قرض" أن الأهم من الأعمال الخيرية للبنوك، الأعمال البنكية وتشجيع الاستثمار لأن ملايين الشباب لا يستطيعون الحصول على قرض بضمان المشروع لأن الصناعة هى التى تضع مصر فى المقدمة، وتوفر فرص العمل، وتؤدى إلى  تراجع معدلات البطالة.

وتابع متسائلا: "ما هو موقف مبادرة البنك المركزى؟ إلى أين وصلنا؟ كم مصنعا أنشانا؟ وكم شابا استفاد من مبادرة الرئيس؟ لكن ما أعلمه أن هناك تعطيلاً فى منح القرض من قبل بعض البنوك تحتاج إلى تفسير سريع ".

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