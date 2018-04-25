16 سيارة للسيطرة على حريق مصنعين فى البساتين

أحمد الشربينى
دفعت قوات الحماية المدنية بـ16 سيارة لإطفاء حريق هائل اندلع داخل مصنعين للبويات ومواد بترولية وآخر للأخشاب فى البساتين.
ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، وتم منع امتداد النيران للمجاورات فيما نتج عن بعض الإصابات الطفيفة من اختناقات نتيجة للأدخنة وتم إسعافهم بمحيط الحريق.
وردت معلومات لغرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع بالبساتين.
تحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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