  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

خبير عسكري :"العملية الشاملة " تشمل كافة أرجاء مصر

البيان رقم 20 لنتائج العملية الشاملة بسيناء

صلاح

شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن محمد صلاح؟

الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

صلاح

هذا ما يهمس به المدربون في إسبانيا حول "محمد صلاح"

مرسي وفتحي سرور

فتحي سرور: قمت بطرد "مرسي" قبل ذلك .. ثم قام واعتذر لي

صلاح

ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن محمد صلاح؟

الرياضة

صلاح
جانب من الصحف

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

#

لهذا السبب "صلاح" يزور طفلا إنجليزيا في منزله

#

صحيفة إنجليزية تكشف مدة غياب محمد صلاح عن ليفربول

#

«صلاح» في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

روما

ليفربول

الريدز

أشادت الصحف العالمية عبر صفحاتها بتألق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي خلال مباراة ليلة أمس أما روما الايطالي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي والتي انتهت بفوز "الريدز" 5- 2.

وتناولت عدة صحف عالمية، تألق صلاح أبرزها:-

آس الإسبانية: "أخرج صلاح فأحيا روما"، في إشارة إلى تبديل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، لصلاح في الدقيقة 75، من عمر المباراة، حين كانت النتيجة 5 -0 لصالح ليفربول، ليتمكن روما من تسجيل هدفين بعد خروج الفرعون.

وتصدر اللقاء العنوان الرئيسي لصحيفة جارديان البريطانية قائلة: "صلاح المثير".

ماركا الإسبانية: "صلاح يريد الأبطال".

ديلي ميل البريطانية: "صلاح يلهم الريدز".

توتو سبورت الإيطالية: "ليفربول 5 - 2 روما، صلاح العالمي، سجل هدفين وصنع هدفين في أنفيلد".
شاهد..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يد الزمالك تدعم مستشفى 57357
» مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق
» فيديو مبكى.. رجل يتوفي وهو ساجد فى الصلاة
» البرادعى ينشر صورته مع "ميركل": "مواقفها ثابتة وإنسانية"
» أسماء الحكام فى ختام مباريات الدورى
» زرع عضو ذكري لجندي من متوفى فى 14 ساعة
» منافسة شرسة بين سموحة والمصري نحو المربع الذهبي
» حملة ضد الغلاء بالمغرب والجزائر وتونس تثير الجدل بسبب تزامنها
» هجوم على قاعدة حميميم الروسية .. وموسكو توضح
» شاهد .. الدعابة التي قالها ترامب لزوجة ماكرون فانفجرت ضحكا
» أوين: هل هناك لاعب في العالم جيد مثل صلاح؟

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون