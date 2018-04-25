شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن محمد صلاح؟

25 أبريل 2018 - 09:54 ص

أشادت الصحف العالمية عبر صفحاتها بتألق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي خلال مباراة ليلة أمس أما روما الايطالي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي والتي انتهت بفوز "الريدز" 5- 2.

وتناولت عدة صحف عالمية، تألق صلاح أبرزها:-

آس الإسبانية: "أخرج صلاح فأحيا روما"، في إشارة إلى تبديل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، لصلاح في الدقيقة 75، من عمر المباراة، حين كانت النتيجة 5 -0 لصالح ليفربول، ليتمكن روما من تسجيل هدفين بعد خروج الفرعون.

وتصدر اللقاء العنوان الرئيسي لصحيفة جارديان البريطانية قائلة: "صلاح المثير".

ماركا الإسبانية: "صلاح يريد الأبطال".

ديلي ميل البريطانية: "صلاح يلهم الريدز".

توتو سبورت الإيطالية: "ليفربول 5 - 2 روما، صلاح العالمي، سجل هدفين وصنع هدفين في أنفيلد".

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