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جيهان السادات: الرئيس السيسي امتداد لزوجي

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جيهان السادات
جيهان السادات

إيمان هاني

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أكدت الدكتورة جيهان السادات، أن زوجها الرئيس الراحل أنور السادات كانت له رؤية بعيدة وسابق عصره، وكل فكره كان الحفاظ على مصر والمصريين، ولولا قراره التاريخى بالسلام لكانت سيناء كلها مستوطنات، مشددة على أن الرئيس السادات فى خطابه أمام الكنيست الإسرائيلى كان صادقا أمام العالم وتحدث عن حق فلسطين فى الأرض.

وقالت "السادات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، امتداد لزوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرة إلى أنه نفذ العديد من المشروعات وسيرى المصريون نتيجة المشروعات القومية التى نفذها الرئيس السيسى وستكون السنوات الأربع المقبلة كلها خير لمصر.

 وأضافت أن الرئيس السادات دعا العرب للمشاركة فى التفاوض وقال للرئيس الفلسطينى ياسر عرفات: اعرض وارفض ما تريد، ولن يستطيع أحد أن يفرض عليك شيئا ولكن لم يسمع له أحد، فلم يكن هناك تقصير من الرئيس السادات نحو

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