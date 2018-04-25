نافعة: أفرجوا عن هشام جنينة وكل المحبوسين

25 أبريل 2018 - 10:02 ص

علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على الحكم الصادر بالأمس على المستشار هشام جنينة، بحبس 5 سنوات قائلًا: "سيظل جنينة ضمير الشعب".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "سيظل جنينة رمزًا لمكافحة الفساد رغم الحكم عليه ظلمًا بالحبس خمس سنوات وسيصبح سجانوه في ضمير الشعب أيضًا خفافيش الفساد".

وتابع: "أفرجوا عن هشام جنينة وعن كل المحبوسين ظلمًا وعدوانا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث قال علاء علي: "حين نتحدث عن هشام جنينة وقضيته لا يمكن أن نفصلها عن نظرة المجتمع الاقتصادي الدولي الذي يجد في مصر فرص استثمارية. وأسأل المسئولين، كيف يمكن أن يرى المستثمر مصر فرصة استثمارية وهى تسجن رجل محاربة الفساد؟".

وفي نفس السياق علق فؤاد أحمد، قائلًا، "ليه ظلمًا يا دكتور. بذلك أنت وجهت اتهام للقاضى بدون دليل وبدون إطلاع على حيثيات الحكم".

وأضاف آخر: "صدق باسم يوسف لما قال وهو بيهرب أخركم تويتة وهاشتاج وهتسيبوني مرمى فى السجن".

وكانت المحكمة العسكرية، بالأمس، قد حكمت علي المستشار هشام جنينة بالسجن 5 سنوات بتهمة الإدلاء بتصريحات لموقع "هاف بوست بالعربية"، أكد فيها أن الفريق "عنان يمتلك وثائق خارج البلاد تدين بعض القيادات في البلاد.