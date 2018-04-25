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تحويلات مرورية بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه المعادى

قضايا وحوادث

المرور
المرور

أحمد الشربينى

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة وضع تحويلات مرورية بسبب إجراء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوى وغلق منزل الدائرى للقادم من المعادى أمام فندق ميراج وسط انتشار الخدمات المرورية لتخفيف الأحمال عن محور الثورة و سحب الكثافات المرورية.

وتكون حركة المرور بتوجه جميع السيارات إلى منزل محور الثورة للمتجه إلى مصر الجديدة ثم العودة والدوران لطريق السويس مرة اخرى اتجاه محافظة السويس مع تكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال.


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