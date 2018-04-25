» منافسة شرسة بين سموحة والمصري نحو المربع الذهبي

25 أبريل 2018 - 10:07 ص

يحل فريق سموحة ضيف ثقيل على النادي المصري البورسعيدي، في السادسة من مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 34 من جدول الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 55 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 51 نقطة، وهو ما يجعل اللقاء صعبا على كلالفريقين في ظل سعيهم للدخول للمربع الذهبي.

جدير بالذكر أن المصري، حقق فوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية وفاز سموحة على الداخلية بهدف دون رد.