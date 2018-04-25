بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

25 أبريل 2018 - 10:09 ص

أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم طرح 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر خلال أيام قليلة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه سيتم طرح الشقق، في مناطق السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور، بزيادة طفيفة في الأسعار، بنفس الشروط المعمول بها، من قبل.

وأكد أنه لم يتم تحديد الزيادة في الأسعار على الشقق الجديدة، وذلك الطرح جزء من الطرح الضخم من الوحدات السكنية في عام 2018-2019، وسيكون هناك اكتفاء في كل الوحدات السكنية لمختلف الطبقات.

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