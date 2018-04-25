جودة: 3 أسباب تحظر على الحكومة الاقتراض من الخارج

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وزارة الصحة

البنك الدولي

الاقتراض

وزارة التربية والتعليم

سليمان جودة

أكد سليمان جودة، الكاتب الصحفي، أنه من المحظور  على الحكومة الاقتراض الخارجي من البنك الدولي في هذه المرحلة وذلك لثلاثة أسباب، أولها أن وزارات عديدة تبدو مندفعة هذه الأيام إلى الاقتراض، دون النظر إلى أن القرض أي قرض هو عبء في المستقبل على بلد بكامله، وتكبيل مؤكد لإرادته السياسية، مهما كانت تسهيلات الحصول على القروض، ومهما كانت إغراءات الإعطاء والموافقة.

وأضاف جودة خلال مقاله الذي نشر بالمصري اليوم تحت عنوان "لعلم السيد الرئيس"، إن من الأسباب الأخرى أن أي وزير داخل منصبه ويتعرض للاقتراض قد لا يعرف مدة بقائه في منصبه وبالتالي خطة إصلاحه داخل الوزارة في مهب الريح ويتحول قرض البنك الدولي، عندئذ، إلى مال أتلفه الريح.

ويتابع الكاتب الصحفي: "الرئيس كان قد طلب، أول العام الماضي، عدم السعي إلى الحصول على أي قرض إلا إذا كنا نحتاجه ولكن الواضح من قرض حصلت عليه وزارتي التعليم والصحة مؤخرًا ومن قروض غيرهما، أن رسالة الرئيس لم تصل إلى الوزارات، وأنها إذا كانت قد وصلت، فالالتزام بها ليس كما نرى ونتابع وذلك عن طريق  تخلى القيادات الوزارية عن مهامها الأولية".

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