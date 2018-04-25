آخر ظهور لـ"طنطا" بدورى الأضواء والشهرة

25 أبريل 2018 - 10:15 ص

يظهر أبناء السيد البدوي "طنطا"، للمرة الأخيرة بدوري الأضواء والشهرة، حينما يحل ضيف على فريق أنبي في الرابعة إلا ربع عصر اليوم، على ستاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام.

ويحتل إنبي المركز السادس برصيد 46 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة وتأكد بشكل رسمي هبوط الأخير للقسم الثاني.

وكان إنبى قد فاز على النصر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية فيما خسر طنطا من المصرى بهدفين مقابل هدف.