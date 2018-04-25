» البرادعى ينشر صورته مع "ميركل": "مواقفها ثابتة وإنسانية"

25 أبريل 2018 - 10:17 ص

نشر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، صورة له مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معلقًا عليها بقوله: "مواقفها ثابتة وإنسانية".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مع أنجيلا ميركل (برلين 2006) التى تواجه تيار الشعبوية والعنصريةً المتنامي فى الغرب بقيم إنسانية ثابتة".

وتابع: "موقفها من اللاجئين وتصريحها أن "الإسلام أصبح جزءاً من ألمانيا" مواقف شجاعة تستحق التقدير.

وقد تفاعل رواد تويتر علي تدوينة البرادعي، حيث قال إيهاب علي: "المشكلة ليست فى الإسلام إنها فى من يمثلون الإسلام للأسف، الإسلام كبير شامخ بنفسه يعلى شأن من تمسك به وليس العكس. ثم إننى لو كنت مكانك لسالت نفسي قبل أن أقف مع أنجيلا ميركل وهى من قدمت لبلادها كل ما فى استطاعتها ماذا قدمت لبلدى".

وأضاف آخر: "الإسلام مش محتاج تصريح ميركل يا دكتور، الإسلام سوف يعلمهم الديمقراطية مدعين الديمقراطية".