3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

25 أبريل 2018 - 10:18 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الذكرى الـ36 لتحرير سيناء أنه أحد الدلائل على تاريخنا، وتعلمنا من خلال الحروب التي مرت بها مصر على مر العصور، حيث أن الحق ينتصر والشعب المصري أكد هذه الحقيقة بإنتصاره في تحرير سيناء.

وأضاف "السيسي" في خطاب ألقاه منذ قليل بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء: "الأطماع في سيناء لا تنتهي ونحن نواجه الهجمات الإرهابية والتي استغلت في الفترة الأخيرة حالة الفوضى لكن التصدي لهم أمر حتمي".

وأشار إلي أن الشعب المصري لا يتأخر في مساندة الدولة من أجل مكافحة الارهاب.

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