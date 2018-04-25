شاهد.. كارثة أخلاقية تجرى على مرضى مصريين

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كشف محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، عن مفاجأة كارثية، مؤكدًا إجراء تجارب غير أخلاقية تجري على مرضى مصريين.

وقال"فؤاد" خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، إن شركة "نوفارتس" السويسرية الخاصة بالدواء أجرت 24 تجربة لا أخلاقية على مرضى مصريين في القاهرة.

وأضاف "فؤاد" أنه لم يتم محاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، لأنه لا يوجد قانون يجرم تجارب الدواء على المرضى.

وشدد "فؤاد" على ضرورة مسائلة وزير الصحة في التجارب التي تم إجراؤها على المرضى من قبل ولم يتم محاسبة المتورطين بها.

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