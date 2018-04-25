» أسماء الحكام فى ختام مباريات الدورى

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الحكام

ختام مباريات

أعلنت لجنة الحكام، أسماء حكام مباريات اليوم في الأسبوع الرابع والثلاثين "الأخير" لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

المصري وسموحة: محمد الصباحي ويعاونه رجب محمد وأسامة عبد اللطيف، ويحيى خاطر حكمًا رابعًا، وكل من صبري إبراهيم ومحمود وفا حكمًا خامسًا.

الداخلية ووادي دجلة: شريف حسن ويعاونه خالد زكي وكريم يونس، وعمرو عبد الفتاح (إسكندرية) حكمًا رابعًا، وكل من محمد علي شطا وحسن السندبيسي حكمًا خامسًا.

إنبي وطنطا: محمود رشدي ويعاونه أشرف مهران وعمرو سعد، وحازم نصر حكمًا رابعًا، وكل من عمرو رمضان وأحمد النعناعي حكمًا خامسًا.


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