» أسماء الحكام فى ختام مباريات الدورى

25 أبريل 2018 - 10:24 ص

أعلنت لجنة الحكام، أسماء حكام مباريات اليوم في الأسبوع الرابع والثلاثين "الأخير" لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

المصري وسموحة: محمد الصباحي ويعاونه رجب محمد وأسامة عبد اللطيف، ويحيى خاطر حكمًا رابعًا، وكل من صبري إبراهيم ومحمود وفا حكمًا خامسًا.

الداخلية ووادي دجلة: شريف حسن ويعاونه خالد زكي وكريم يونس، وعمرو عبد الفتاح (إسكندرية) حكمًا رابعًا، وكل من محمد علي شطا وحسن السندبيسي حكمًا خامسًا.

إنبي وطنطا: محمود رشدي ويعاونه أشرف مهران وعمرو سعد، وحازم نصر حكمًا رابعًا، وكل من عمرو رمضان وأحمد النعناعي حكمًا خامسًا.