  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم
كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

خبير عسكري :"العملية الشاملة " تشمل كافة أرجاء مصر

البيان رقم 20 لنتائج العملية الشاملة بسيناء

صلاح

شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن محمد صلاح؟

الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

صلاح

هذا ما يهمس به المدربون في إسبانيا حول "محمد صلاح"

مرسي وفتحي سرور

فتحي سرور: قمت بطرد "مرسي" قبل ذلك .. ثم قام واعتذر لي

صلاح

ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

3 طرق لتنحيف البطن خلال 24 ساعة

صحة وتغذية

تنحيف البطن
تنحيف البطن

متابعات

أخبار متعلقة
#

قطع المياه عن بعض قرى مطاى لمدة يوم كامل

#

"الوزراء" يمد العمل بالموانئ 24 ساعة يوميًا

#

تأجيل مباراة الرجاء وبتروجت 24 ساعة

#

الداخلية تضبط 9 آلاف قضية متنوعة

انتحار

بسمة وهبة

الحوت الأزرق

محمد اليماني

يعاني الكثيرون من تراكم الدهون في منطقة البطن، وهو الأمر الذي يسبب الإزعاج لهم، خاصة انه قد يسبب بعض الأمراض الخطيرة ومنها السكر والقلب وقد يصل الأمر إلي السرطان.

ويقدم الموقع الأمريكى "prevention " 3 طرق تساعد الفرد على تخسيس البطن لحمايته من الأمراض، وهى..

1.    الحركة الكثيرة تساعد فى تخسيس البطن

من المعروف أن التمارين الرياضية المختلفة تعمل على تبخر السعرات الحرارية المتراكمة فى منطقة البطن، حيث أثبتت دراسة حديثة من جامعة ديوك الأمريكية، أن رياضة ركوب الدرجات والسباحة والجرى تساعد فى تخسيس دهون البطن.

2.    تناول الخل يساعد على تخسيس البطن

ووفقا لدراسة يابانية قامت بها مجموعة من الباحثين أن تناول ملعقة كبيرة أو اثنين من الخل يوميا لمدة 8 أسابيع يعمل على انخفاض نسبة الدهون فى الجسم خاصة دهون البطن.

3.    النوم مبكرا يساعد على تخسيس البطن

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة "بريجهام يونج" فأثبتت أن النساء ليلة العطلة يفضلون السهر مما يؤدى إلى إفراز هرمونات تخزين الدهون فى الجسم، وفى الوقت نفسه النساء التى تنام مبكرا يكون استعداد جسمهن لإنقاص الوزن أفضل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يد الزمالك تدعم مستشفى 57357
» مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق
» فيديو مبكى.. رجل يتوفي وهو ساجد فى الصلاة
» البرادعى ينشر صورته مع "ميركل": "مواقفها ثابتة وإنسانية"
» أسماء الحكام فى ختام مباريات الدورى
» زرع عضو ذكري لجندي من متوفى فى 14 ساعة
» منافسة شرسة بين سموحة والمصري نحو المربع الذهبي
» حملة ضد الغلاء بالمغرب والجزائر وتونس تثير الجدل بسبب تزامنها
» هجوم على قاعدة حميميم الروسية .. وموسكو توضح
» شاهد .. الدعابة التي قالها ترامب لزوجة ماكرون فانفجرت ضحكا
» أوين: هل هناك لاعب في العالم جيد مثل صلاح؟

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون