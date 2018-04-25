تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

25 أبريل 2018 - 10:40 ص

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني عن كيفية حصول اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق على أفضل لاعب في العالم لافتا إلى أنه يحتاج إلى الاستمرارية.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "مترو" الانجليزية": إن صلاح بحاجة إلى أداء عالٍ لفترة أطول من الوقت، ليصبح أفضل لاعب في العالم.

وبخصوص أفضل لاعب في العالم قال: "أنظر، أنتم دائمًا تخلقون القصص، إذا كنتم تعتقدون أنه الأفضل في العالم، فأكتب ذلك أو قل له".

وأضاف: "إنه في حالة جيدة، ويقدم مستوى عالمي، حقًا إنه لاعب عبقري بنسبة 100%".

وتابع: "ليكون الأفضل في العالم، عليه القيام بذلك على مدى فترة أطول من الوقت، إنه لاعب رائع للغاية، وسعيد جدًا به".

ونجح صلاح في تسجيل هدفين، وصناعة هدفين، خلال فوز ليفربول على روما، بخمسة أهداف لاثنين، بالأمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.