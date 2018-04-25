» مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق

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الحوت الأزرق
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إيمان هاني

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ضحية جديدة.. تفاصيل مرعبة عن انتحار شاب بسبب لعبة "مريم"

فجر المهندس محمد اليماني، المتخصص في حلول الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، مفاجأة صادمة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق، قائلا: "لعبة الحوت الأزرق مغلقة منذ نوفمبر 2016".

وأضاف "اليماني"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "القاهرة والناس"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية

"القاهرة والناس"، أن كل ما يوجد الآن ليس له أي علاقة بلعبة الحوت الأزرق.

وأوضح أن كل تطبيقات اللعبة مقلدة وليس لها علاقة بالانتحار؛ بل الابتزاز والاستغلال؛ لأنه تم حبس صاحب اللعبة.

شاهد الفيديو..

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