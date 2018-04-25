على النخب المصرية تجاوز الغضب

25 أبريل 2018 - 10:44 ص

طالب الدكتور مصطفى حجازى، الكاتب الصحفى والمفكر والخبير الدولى فى مجال التطور المؤسسى، المجتمع المصرى بكل طوائفه السياسية والاقتصادية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بالانتباه إلى ما يجب أن يكون عليه المستقبل فى مصر، مشيرًا إلى أن أحداثا عديدة قد تثير غضب العامة ولكن علينا تجاوزها والتركيز بوعى على الجانب الإنتاجي.

وأضاف حجازى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "للمستقبل طرق أخرى غير فوهة البركان"، بإن الغضب حق لا مراء فيه وعلامة على النخوة وسبيل للتدافع ولكن لا يستقيم أن يكون هو المَدخل الأوحد للتعامل مع قضايانا، فلإقامة العدل مسارات تتجاوز لحظات الغضب والفورة وتستأهل الكثير من إعمال العقل واتزان الوعى بحقيقة مشاكلنا.

ومضى قائلا: "وإن بدا فى هذا الحديث حَضُّ على الرَويِّة والحِكمة فليس فيه مصادرة لحق الغضب حين يتوجب انتصاراً للحق ودرءًا للمفاسد ولكنه محاولة لتذكرة- الآملين فى غَدٍ أعدل- بأن للمستقبل مسارات وعى وبناء متجاوزة لمسارات الغضب وحده والتي لن تأتى دون الجِدِّ من أجلها".