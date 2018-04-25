"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

25 أبريل 2018 - 10:47 ص

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، تفاصيل سماع دوى انفجار وقع بعقار كائن بحارة عز العرب بشارع مؤسسة الزكاة بدائرة المرج.

وقالت الوزارة إن مسئولاً بمركز الإعلام الأمني صرح بأنه مساء أمس الثلاثاء وصل بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسماع دوى انفجار بعقار كائن بحارة عز العرب من شارع مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق والطابق الأرضي عبارة عن مخزن ثلاجات قديمة وأجزائها "خردة" بمساحة 50 مترًا ملك تاجر – مُقيم بذات العقار ونشوب حريق بالمخزن نتيجة تسريب من أسطوانة غاز طبيعى خاصة بسيارة كانت ضمن الخردة داخل المخزن أدى إلى انفجار غازى، ما أدى إلى حدوث انفجار بعبوات الفريون الخاصة بالثلاجات.

أسفر ذلك عن إصابة مالك المخزن و11 شخصًا آخرين بحروق وجروح متفرقة، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.