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بالصور.. انطلاق فاعليات مؤتمر "التربية في الوطن العربي"

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بالغردقة

كلية تربية

التربية فى الوطن العربى

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي صباح اليوم الأربعاء بمدينة الغردقة أعمال المؤتمر السنوي لكلية تربية الغردقة تحت عنوان "التربية في الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين الواقع والطموحات والتحديات".

 بحضور الدكتور محمد أبوالفضل والدكتور محمود خضاري نائبًا رئيس الجامعة وذلك برئاسة الدكتور محفوظ عبد الستار أبوالفضل عميد تربية الغردقة وبمشاركة أكثر من مائتي من اساتذة وخبراء التربية وباحثي الماجستير والدكتوراه من جامعات مصر وعدد من الدول العربية وإشراف الدكتور السعدي الغول وأسامة عمارة وأسامة عطا وكلاء الكلية.

وأكد الدكتور أشرف محمود أحمد وكيل كلية التربية أن التحديث المجتمعي الشامل في مصر في مقدمته تكوين معلم عصري وإعداده، وتنميته تنمية مهنية مستمرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغردقة، وتقديم برامج للدراسات العليا في التربية، تجتذب طلابًا من مصر والبلاد العربية الأخرى وأضاف محمود أن البلاد العربية تواجه تحديات وجود وحدود تسعى لفرض واقع جديد عليها، وفقا لأجندات خارجية وصراعات دولية وإقليمية وداخلية، وتؤثر هذه التحديات والصراعات والتدخلات على كل الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حيث البلاد العربية سعيا حثيثا إلى التغلب على هذه التحديات في كل المجالات، ووضع استراتيجيات للتطوير ،بما في ذلك تطوير التعليم.

وهناك بالفعل مجهودات وخبرات وتجارب ناجحة لتطوير التعليم في العديد من البلاد العربية، وهناك أيضًا مشكلات تواجهها هذه البلاد، وتأسيسا على ذلك، تعقد الكلية هذا المؤتمر العلمي الثاني .

ومن جانبه أكد الدكتور محفوظ عبدالستار رئيس المؤتمر أن هدف المؤتمر بصفة عامة التعرف على الوضع العام والراهن للتربية في الوطن العربي في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتشخيص التحديات والقضايا القائمة،وأبعادها للتفكير في سبل وآليات مواجهتها، وذلك بغية الوصول إلى إطار فكري شامل يساهم في تحقيق الطموحات المرجوة منها والمتوائمة مع السياقات والمتغيرات العالمية.







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