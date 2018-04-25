  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

مطر

10 صور شاهدة على "ليلة رعب" الأمطار بمصر

صلاح

رسميًا.. صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

ارشيف

"الجبلاية" تطيح بصورة محمد صلاح من طائرة الفراعنة

خبير عسكري :"العملية الشاملة " تشمل كافة أرجاء مصر

البيان رقم 20 لنتائج العملية الشاملة بسيناء

الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

حارس "بن لادن" يثير القلق في ألمانيا

آخر الأخبار

بن لادن
بن لادن

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

خبير ألماني: لابد من إغلاق المساجد المتطرفة

#

تعرف على الكتب الأجنبية التي عُثر عليها في مقر اغتيال بن لادن

#

تعرف على الأسماء المحظوورة في بلدان العالم .. "بن لادن" أبرزها

#

تركيا: حان الوقت لفتح صفحة جديدة مع ألمانيا

تداولت الصحف الألمانية الكثير من الأخبار عن الحارس الشخصى لرئيس تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن"، والذي يجلس في المانيا هانئًا.

ويسكن الحارس الشخصي لـ"بن لادن" ويدعي "سامي.أ" والبالغ من العمر42عامًا وله أربع أولاد، في ولاية شمال الراين – وستفاليا، تدفع له السلطات الألمانية ما يقارب 1168 يورو شهرياً من أموال الضرائب التي يدفعها المواطنون الألمان.

وقد رفضت السلطات الألمانية ترحيله على الرغم من أنه صنف خطيراً، وقد طلب منه تقديم تقرير دوري والعودة إلى الشرطة بشكل يومي، وبررت رفضها بأن المدعو "سامي" قد يتعرض للتعذيب في بلده تونس  .

وكانت قد أصدرت محكمة في مونستر الألمانية، حكمًا اعتبرت سامي بمثابة "الخطر شديد والحاد على الأمن العام"، ورفضت طلب منحه اللجوء، لكن المحكمة العليا قضت بعدم جواز تنفيذ أمر الترحيل .

يذكر أم "سامي. أ"كان قد سافر إلى ألمانيا في عام 1997 كطالب، ثم ذهب إلى أفغانستان للتدرب في معسكر للمقاتلين المنتمين للقاعدة، وأصبح حارساً شخصياً لبن لادن، مؤسس القاعدة والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة .

وتعليقًا على الموضوع، لم ينكر المسئولون الألمان الأمر، بل قال إيكهارت ريبيرج، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم: "إنه في بعض الحالات يتم استغلال قانون اللجوء الألماني بلا خجل،  وبما أن أي دولة  لم تكن مستعدة لاستقبال سامي فيبدو أنه سيظل في ألمانيا إلى أجل غير مسمى، على الرغم من أن أجهزة الأمن ما زالت تعتبره خطراً .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات
» حارس بن لادن يتقاضى هذا الراتب فى ألمانيا
» شاهد رد فعل نجوم ليفربول القدامى على هدف "صلاح" الأول
» بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل
» بالصور.. شيرين تعود لقلعة الكبش بعد وفاة والدتها
» الزيوت الساخنة بديل "الإكستنشن"
» الذهب يتراجع جنيهًا فى تعاملات اليوم
» بسمة وهبة تودع برنامج "هنا القاهرة"
» بالفيديو.. انهيار سقف كارفور المعادى
» يد الزمالك تدعم مستشفى 57357
» مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون