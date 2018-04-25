"الجبلاية" تطيح بصورة محمد صلاح من طائرة الفراعنة

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توصل مجلس اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، لاتفاق مع شركة «بريزنتيشن» راعى الكرة المصرية، على إزالة صورة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، من على الطائرة الخاصة بالفراعنة، واستبدالها بصورة جماعية من أجل إنهاء الأزمة التى شهدتها الأيام الأخيرة.

وكانت هناك أزمة كبيرة نشبت الأيام الماضية، على خلفية وضع صورة اللاعب على الشكل الخارجي للطائرة المخصصة للمنتخب بجانب شعار إحدى شركات الاتصالات التى ترعى المنتخب، وهو ما اعترض عليه وكيل أعمال اللاعب لوجود شركة تنافس مجالها شركة أخرى تقوم برعاية اللاعب نفسه.


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