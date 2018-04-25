لمرورة بضائقة مالية.. عامل ينتحر بالحبة القاتلة

أحمد الشربينى
أقدم سائق على الانتحار بتناوله حبة قاتلة لمروره بضائقة مالية بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية.
وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ا.ع.ع" 22 سنة، سائق ومقيم قرية العراقية، مصابًا بـحالة تسمم، وتوفى عقب وصولة المستشفى.
بالانتقال والفحص وسؤال والده، قرر بتناول نجله قرص لحفظ القمح وحدثت إصابته التى أودت بحياته لمروره بضائقة مالية، ونفى الشبهة الجنائية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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