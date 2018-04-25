سماع الأم المتوفاة للقرآن في الروضة جنة وثواب

25 أبريل 2018 - 11:46 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت الوالدة رحمها الله وهى تجلس مستمعة إلى القرآن الكريم مسبحة بملابس الإحرام في الروضة الشريفة بمنتهي السكون والسعادة والصحة والاطمئنان.. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماع الوالدة للقرآن الكريم قد يدل على ما كانت عليه من طهارة القلب و تعلقها بالقرآن وبذلك تكون الرؤيا بشرى من الله عز وجل لها بالجنة والثواب والصلاح فى الأخرة وستُجزى بكل الخير من عند الله، وهى الآن فى أمن وأمان وهدوء وإطمئنان وقد رفع الله شأنها بحسن أعمالها.

والتسبيح له أجر عظيم و مكانة عالية عند الله عز وجل لقوله تعالى: (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) التغابن1.

فلذلك يدل التسبيح على القرب من الله، وقد يدل تسبيح الوالدة على شكرها وحمدها لله على نعمه عليها و على رحمة المولى عز وجل بها، وقبول توبتها وعلو مكانتها فى الجنة، وأنها فى سعادة وسرور. ونظراً أن الوالدة فى دار حساب لا دار عمل فقد يدل التسبيح على الخير والبركة لذريتها، وحسن العبادة لكم وزيادة الإيمان والتقوى، و ربما دل على زوال الهموم. و وجودها فى الروضة لقوله صلى الله عليه وسلم:(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ).

ذكر بعض العلماء أنّ هذه البقعة ترفع يوم القيامة، فتُجعل روضةً في الجنّة.

وقال آخرون: شُبه ذلك الموضع بالرّوضة لكرم ما يُجتنى فيها، وأضافها إلى الجنّة، لأنّها تقود إلى الجنّة، وجلوسها فى الروضة قرب النبى صلى الله دليل أيضا على أنها كانت على خير وحسن خلق لقوله صلى الله عليه وسلم:(إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً...). وليس للمرأة ملابس إحرام فإن كان المقصود الثياب البيضاء فأفضل لباس للأموات الأخضر والأبيض، فإن كان كذلك فيدل اللباس الأبيض للوالدة رحمها الله على أنها فعلت أفعال خير فجعلها الله فى ميزان حسناتها و كُوفئت عليها. وكون الوالدة بصحة جيدة ومطمئنة وسعيدة فهذه بشارة بحسن مستقرها وخاصة أنها سعيدة وهذا يخص بالطبع أهل الجنة لقوله تعالى:(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ* ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) عبس 38 : 39.

والفرحة والسرور بشارة خير لها و يدل أيضا على رضاها عنك، ودليل على حصولها على فضل من الله لقوله تعالى:(فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) آل عمران170.

و قد يكون فرحة و بشرى لأهل بيتها أبناءها أو أحفادها وهى أيضًا راحة لها فى قبرها لقوله تعالى:(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ)المطففين34. والله أعلم وأدعو الله أن يرحم الوالدة ويرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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