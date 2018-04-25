غادة شريف لمبارك: يكفيك فخرا أنك أكملت استرداد سيناء

25 أبريل 2018 - 11:51 ص

وجهت غادة شريف، الكاتبة الصحفية، عدة رسائل هنأت فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالذكرى الـ33 لتحرير سيناء، مؤكدة أنه أول الشخصيات التى يجب أن تقدم لها التحية فى هذه المناسبة لأنه دافع عن سيناء وترك أثرًا إيجابيًا فيما يتعلق بهذه القضية .

وقالت شريف خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عيد تحرير سيناء ده عيدك أنت أول واحد فينا، يكفيك فخرًا أنك قدرت بذكاء شديد تناور لمدة 30 سنة حتى لا نفقد السيادة على أرضنا يكفيك فخرًا أنك أكملت استرداد سيناء و حافظت عليها 30 سنة".

وأضافت شريف قائلة: "يكفيك فخرًا أن رغم الصعوبات الاقتصادية فى عهدك تجاوزتها وحافظت 30 سنة على الدعم اللى هو العمود الفقرى للغلابة يكفيك فخرًا أنك صمدت بشموخ أمام الخيانة والدناءة وقلة الأصل والجحود وواجهت بكبرياء أحقاد دول تحاول هدم مصر داخليا وخارجيا ".