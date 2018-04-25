  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

مطر

10 صور شاهدة على "ليلة رعب" الأمطار بمصر

صلاح

رسميًا.. صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

ارشيف

"الجبلاية" تطيح بصورة محمد صلاح من طائرة الفراعنة

خبير عسكري :"العملية الشاملة " تشمل كافة أرجاء مصر

البيان رقم 20 لنتائج العملية الشاملة بسيناء

الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

غادة شريف لمبارك: يكفيك فخرا أنك أكملت استرداد سيناء

الحياة السياسية

غادة شريف
غادة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الدنيا هتغرق مهما تلاعبنا وتحايلنا لتأجيل الغرق

#

غادة شريف عن تجميد البشر: شعرة بين العلم والجنون

#

شريف منير: بتفرج على قنوات المعارضة يوميًا

#

غادة شريف: الدولة أدمنت الكذب

وجهت غادة شريف، الكاتبة الصحفية، عدة رسائل هنأت فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالذكرى الـ33 لتحرير سيناء، مؤكدة أنه أول الشخصيات التى يجب أن تقدم لها التحية فى هذه المناسبة لأنه دافع عن سيناء وترك أثرًا إيجابيًا فيما يتعلق بهذه القضية .

وقالت شريف خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عيد تحرير سيناء ده عيدك أنت أول واحد فينا، يكفيك فخرًا أنك قدرت بذكاء شديد تناور لمدة 30 سنة حتى لا نفقد السيادة على أرضنا  يكفيك فخرًا أنك أكملت استرداد سيناء و حافظت عليها 30 سنة".

وأضافت شريف قائلة: "يكفيك فخرًا أن رغم الصعوبات الاقتصادية فى عهدك تجاوزتها وحافظت 30 سنة على الدعم اللى هو العمود الفقرى للغلابة يكفيك فخرًا أنك صمدت بشموخ أمام الخيانة والدناءة وقلة الأصل والجحود وواجهت بكبرياء أحقاد  دول تحاول هدم مصر داخليا وخارجيا ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات
» حارس بن لادن يتقاضى هذا الراتب فى ألمانيا
» شاهد رد فعل نجوم ليفربول القدامى على هدف "صلاح" الأول
» بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل
» بالصور.. شيرين تعود لقلعة الكبش بعد وفاة والدتها
» الزيوت الساخنة بديل "الإكستنشن"
» الذهب يتراجع جنيهًا فى تعاملات اليوم
» بسمة وهبة تودع برنامج "هنا القاهرة"
» بالفيديو.. انهيار سقف كارفور المعادى
» يد الزمالك تدعم مستشفى 57357
» مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون