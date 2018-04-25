رسميًا.. صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

25 أبريل 2018 - 11:52 ص

اختارت جماهير كرة القدم على مستوى أنحاء العالم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب على كوكب الأرض من خلال الاستفتاء الذي طرحته قناة "بي تي سبورت" الإنجليزية.

وحصل "صلاح" على 66% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى ينتهى فى الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، متفوقاً على ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو، وحصد كل منهما 17%.

كان ستيفن جيرارد نجم نادى ليفربول الإنجليزى المعتزل، أشاد فى وقت سابق باللاعب المصرى محمد صلاح، بعد تألقه فى مباراة ليفربول وروما، قائلاً: "محمد صلاح هو أفضل لاعب على كوكب الأرض فى الوقت الحالى".

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما فى فوز ليفربول على روما بنتيجة 5 – 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "آنفيلد"، فى "ذهاب" الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.