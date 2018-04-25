جماهير إسبانيا تضع "صلاح" في صراع مع "ميسى" ورونالدو

25 أبريل 2018 - 11:58 ص

دخل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في صراح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للتتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم عام 2018، بعد ترشيح الجماهير الإسبانية له.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، أيد 64% من رواد الصحيفة إمكانية تتويج صلاح بالجائزة منافسا للنجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي .

في حين استبعد 36% من المشاركين الذين تخطى عددهم الخمسة آلاف شخص، قدرته على الفوز بها