هكذا ستحارب مصر سد النهضة

25 أبريل 2018 - 12:07 م

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن النظام المصرى يسعى جاهدًا لإنقاذ بلاده من خطر استكمال سد النهضة الإثيوبي، الذي تؤكد مصر أنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل.

وأضافت الصحيفة، فى تقريرها، أن إقرار البرلمان المصرى قانون يحظر زراعة المحاصيل التى تتطلب قدرًا كبيرًا من المياه، هو سلاح مصر لمواجهة مخاطر سد النهضة.

ويمنع القانون الذى صدر فى وقت متأخر من يوم الأحد زراعة الأرز والموز وغيره من المحاصيل، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن وغرامة تصل إلى 3000 دولار، لافتة أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سيحتاج إلى الموافقة على القانون.

ويوفر النيل تقريبًا كل المياه العذبة لمصريين البالغ عددهم 100 مليون نسمة، إذ يقول "السيسي" إن بلاده تبنى محطات تحليه على البحر الأحمر للحد من اعتمادها على مياه النيل مع اقتراب إثيوبيا من استكمال بناء السد.

وتسيطر حالة من القلق على المسئولين فى مصر فى أعقاب فشل المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة الذى ترى القاهرة إنه يشكل تهديدًا وجوديًا لها عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

وبدوره، وجه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى مؤخرًا رسالة تحذيرية إلى المسئولين الإثيوبيين بسبب السد، محذرًا إياهم من عواقب التعنت فى مواقفهم وعدم إبداء مرونة فى المفاوضات التى دارت مؤخرًا بين القاهرة وأديس أبابا فى هذا الأمر .