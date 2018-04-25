» بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل

25 أبريل 2018 - 12:08 م

تقدمت ليلى بدعوى خلع ضد زوجها تتهمه بالبخل الشديد وهجرها لمدة عام، بالمنوفية.

وقالت الزوجة فى دعوى الخلع: لم أكن أعلم أن زوجى سيتغير بعد 15 عاما للأسوأ فحسن الخلق الذى تميز بها فى بداية زواجنا تغير تمام وكل ما يشغله هو رعاية أبنائه والاهتمام بهم وبى".

وأضافت السيدة أن زوجها دائم الإساءة بالقول والفعل، بالإضافة إلى رفضه المصاريف على أبنائه أحمد 13 عامًا، ولاء 10 سنوات، حسناء 8 سنوات ، والتعدى عليهم بالضرب فى حالة طلبهم مصاريف المدرسة أو الدروس .