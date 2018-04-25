  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:16 م
بحث متقدم
السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

مطر

10 صور شاهدة على "ليلة رعب" الأمطار بمصر

صلاح

رسميًا.. صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

ارشيف

"الجبلاية" تطيح بصورة محمد صلاح من طائرة الفراعنة

خبير عسكري :"العملية الشاملة " تشمل كافة أرجاء مصر

البيان رقم 20 لنتائج العملية الشاملة بسيناء

الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة داخل قسم بالسويس

#

سيدة تحرر محضرًا ضد والدها وشقيقها.. والسبب الزوج

#

هذه الفتاة متهمة بقتل شقيقتها رغم أنها لم تلمسها .. كيف؟

#

فلسطينية تطرح جندية إسرائيلية أرضا بالقدس

تقدمت ليلى بدعوى خلع ضد زوجها تتهمه بالبخل الشديد وهجرها لمدة عام، بالمنوفية.

وقالت الزوجة فى دعوى الخلع: لم أكن أعلم أن زوجى سيتغير بعد 15 عاما للأسوأ فحسن الخلق الذى تميز بها فى بداية زواجنا تغير تمام وكل ما يشغله هو رعاية أبنائه والاهتمام بهم وبى".

وأضافت السيدة أن زوجها دائم الإساءة بالقول والفعل، بالإضافة إلى رفضه المصاريف على أبنائه أحمد 13 عامًا، ولاء 10 سنوات، حسناء 8 سنوات ، والتعدى عليهم بالضرب فى حالة طلبهم مصاريف المدرسة أو الدروس .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات
» حارس بن لادن يتقاضى هذا الراتب فى ألمانيا
» شاهد رد فعل نجوم ليفربول القدامى على هدف "صلاح" الأول
» بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل
» بالصور.. شيرين تعود لقلعة الكبش بعد وفاة والدتها
» الزيوت الساخنة بديل "الإكستنشن"
» الذهب يتراجع جنيهًا فى تعاملات اليوم
» بسمة وهبة تودع برنامج "هنا القاهرة"
» بالفيديو.. انهيار سقف كارفور المعادى
» يد الزمالك تدعم مستشفى 57357
» مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون