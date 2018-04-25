تعرف على درجات الحرارة غدا

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تعرف على حالة الطقس غدًا

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا، الخميس 26 أبريل.

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء .

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا عل المناطق المكشوفة من شمال وجنوب البلاد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة الصغرى 17 والعظمى 30، والإسكندرية الصغرى 18  والعظمى 25 ، ومطروح الصغرى 17  والعظمى 25 .


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